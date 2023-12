Bye bye 2023 | luglio | a Wimbledon brilla Vondrousova | a Losanna sorride Cocciaretto

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dovrà attendere un altro anno Martina Trevisan per vincere il suo primo match a, sui prati dell'All England Club di Londra, che quest'anno - di nuovo aperto a tutte e con punti validi per il ...

Spera fino all'ultimo di poter essere a Madrid. Ma Ons Jabeur deve dare forfait, e non è al via a Madrid Open dove nel 2022 ha festeggiato il trionfo ... (247.libero)

Sorteggio così così per gli azzurri - diventati 9 - al via nel tabellone principale del Roland Garros , secondo Slam del 2023 , di scena sulla terra ... (247.libero)

Dovrà attendere un altro anno Martina Trevisan per vincere il suo primo match a Wimbledon, sui prati dell'All England Club di Londra, che quest'anno - di nuovo aperto a tutte e con punti validi per il ...Nick Kyrgios, finalista un anno nel 2022, rende noto il suo forfait a Wimbledon: "Ho provato di tutto per essere pronto dopo l'intervento - dice - . Ma a Mallorca ho sentito un dolore al polso, e come ...Dovrà attendere un altro anno Martina Trevisan per vincere il suo primo match a Wimbledon, sui prati dell’All England Club di Londra, che ...«Questo non è un addio ma un arrivederci» scrive Andrew Gn sul suo profilo Instagram. Ora il designer si dedicherà all'arte e alla formazione di giovani talenti della moda. Mary di Danimarca e Rania d ...