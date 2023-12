Buon Natale! Non riuscite a dirlo? Gli auguri politicamente corretti dem stroncati sui social

ELEONORA DANIELE , conduttrice di “Storie Italiane”, ci invia uno speciale video messaggio di BUON e Feste per i lettori di BUBINOBLOG . BUON Natale ... (bubinoblog)

WhatsApp , il giorno della Vigilia di Natale è finalmente arrivato: eccovi una carrellata di immagini da abbinare agli auguri in chat. Qualcuno apre ... (ilveggente)

Croccante di mandorle e pistacchi : buonissimo per Natale! Lo prepari in 1 attimo

Croccante di mandorle e pistacchi: buonissimo per Natale! Lo prepari in 1 attimo Un dolce sfizioso che può preparare anche chi non è abituato a ... (donnaup)