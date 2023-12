Buchanan | l’Inter ha fretta! Pronta offerta al Bruges | le cifre – TS

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tajonè uno degli obiettivi delper il mercato di gennaio. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro vuole chiudere, in fretta, l’operazione col: leFRETTA –vuole chiudere, il prima possibile, l’affare: l’esterno canadese delè stato individuato come giusto profilo per sostituire Cuadrado, ai box per almeno tre mesi dopo l’operazione al tendine d’Achille. Ilvaluta il cartellino dell’esterno attorno ai 12-13 milioni cifra che ad oggi, secondo Tuttosport,non ha. Il club nerazzurro si fa forte del sì del giocatore e spera di convincere il club belga con un’di prestito più obbligo di riscatto fissato a 7-8 milioni più ...

, sì all'Il Club Bruges ha capito che, contratto in scadenza nel 2025, va venduto. Nelle ultime sette partite non ne ha giocate cinque,'ultima, ieri sera,'ha vissuta in ...Per la fascia destra,sta monitorando il profilo di Tajon, esterno canadese in forza al Club Brugge. Il classe '99, obiettivo di diversi club in Europa, potrebbe accettare il ...