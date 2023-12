Bruno Barbieri cucina gli spaghetti alle vongole con il burro e scoppia il putiferio | “Li rimanderei indietro” Lui | “Non me ne frega niente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Ragazzi ma quanto sono buoni gli?”. Inizia così il post pubblicato dasu Twitter (o X, chiamatelo come desiderate) ieri 23 dicembre. Fin qui nulla di strano, ma è quello che è accaduto dopo ad aver fattore la polemica. Il motivo? Procediamo con ordine. Nel post si legge ancora: “Con una spolverata di pangrattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste! Qui il video completo della ricetta”, quindi il link con il filmato. “Gliè quel piatto a non riesci mai a rinunciare. A me piacciono anche le vongoline piccoline ma oggi faremo quelle veraci. Le faremo rigorosamente in bianco, olio extravergine di olive e alla fine una noce di ...