Brescia | minaccia la ex di bruciarla con l' acido | arrestato

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, provincia di, è statodai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata, una donna di 33 anni,ndo anche dicon l'. Si tratta della prima applicazione in provincia didell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso.

È stato eseguito per la prima volta a, da quando è stato introdotto nel novembre scorso, l'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del codice rosso , provvedimento rafforzato nei giorni successivi al ...... che durante i lavori in questione è stata chiaramente additata come la principalesia ... Sydney, Oslo, Berlino, Hiroshima e tante altre, mentre in Italia hanno aderito Bologna,, ...È la prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso ...Breno. E’ un 35enne di Breno il primo uomo ammanettato in provincia di Brescia in flagranza differita. Si tratta di una tipologia d’arresto introdotta nell’ordinamento italiano nel novembre scorso con ...