Breno Brescia | minaccia di bruciare l' ex fidanzata con l' acido | arrestato

Un 35enne di, in Valle Camonica, nel Bresciano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ... È la prima applicazione in provincia didell'arresto con flagranza in differita ...Le minacce ripetute In seguito alle minacce, ripetute, di fare la stessa fine di altre donne uccise, la vittima si era rivolta ai carabinieri diche hanno arrestato l'ex fidanzato. L'uomo dovrà comparire davanti al gip per l'udienza di convalida. Leggi Anche Monza, primo braccialetto elettronico 'd'urgenza' per stalking con il nuovo Ddl ...A Breno, un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato e minacciato di bruciare con l'acido la ex fidanzata.Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, nel Bresciano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata, di 33 anni. Minacciava di aggredirla con l'acido. È la prima a ...