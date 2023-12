Brasile | in un doc la storia della Serra Gaúcha | dove il “Talian” è lingua riconosciuta

Leggi su ildenaro

(Di domenica 24 dicembre 2023) Arrivarono intra Ottocento e primo Novecento e vi portarono la marilenghe, di cui ancora adesso i loro discendenti conservano memoria: a portare alla luce questa tradizione orale antica è stato il Progetto Mandi, che ha raccolto le testimonianze di diverse persone che ancora parlano lafriulana nei Comuni(Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza e dintorni), nello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Una zona nota per il “”,dalle istituzioni locali e basata sul dialetto veneto, visti i numerosi immigrati provenienti da quell’area d’Italia. Ma fino ad ora poco si sapeva dell’eredità friulana di queste zone. Circa il 4% degli ii che vi si stabilirono a ...