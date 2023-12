Boxe | a Riyad Joshua batte Wallin e Parker vince con Wilder

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nel più grande appuntamento didel 2023, il giorno del giudizio, il ring disi costella di campioni dentro e fuori, vedi Cristiano Ronaldo dal campo. Si gioca per accedere alle semifinali del mondiale di pesi massimi, in programma il 17 febbraio con finale il 7 marzo sempre in Arabia Saudita. Il britannico Anthonyper ko tecnico al 5° round lo svedese Ottonel suo quarto di finale e il neozelandese Josephdomina ai punti l’americano Deontay. I due si affronteranno nella semifinale didel 17 febbraio. Dall’altra parte del tabellone sarà sfida tra il campione Wbc Tyson Fury e il campione Wba, Ibf, Wbo, Ibo Oleksandr Usyk. SportFace.

