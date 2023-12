Boca Juniors | corsa a tre per Barco | spunta un club francese

In Argentina hanno votato il nuovo presidente del Boca Juniors e non poteva che vincere l’idolo indiscusso, Juan Roman Riquelme In Argentina hanno ... (calcionews24)

Per il mercato di gennaio in casa Lazio stanno valutando alcuni profili per rinforzare la difesa. 18 gol subiti in 16 gare di campionato, più... (calciomercato)

Ever Banega, argentino di 35 anni, ex Siviglia e inter attualmente Qatar all'Al Shabab, potrebbe tornare presto in patria. Secondo Estadio... (calciomercato)

... tanto è passato da quel trionfo al Bernabéu di Madrid nella finale di Libertadores contro ilal trionfo di Gedda contro il Flu. Di una cosa, però, potete stare certi El Araña, come ...Un mese e mezzo dopo le sue lacrime che hanno fatto il giro del mondo per il successo in Libertadores con il suo Fluminense contro il, Felipe Melo torna sulle prime pagine dei quotidiani sportivi per motivi non strettamente tecnici. Al termine della finale del Mondiale per club giocata a Gedda che ha visto il Flu ...Nicolas Valentini del Boca Juniors è uno dei calciatori più attenzionati dal calcio italiano. Con il calciomercato di gennaio che sta per avere inizio, nell'ultimo periodo diversi rumors hanno visto ...L'ex stella del Boca ha conquistato la presidenza del Boca sfidando l'ex capo di stato Macrì. Ed erano elezioni in cui la posta in palio era più grande del ...