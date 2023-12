Blackout e disastro | cosa va in onda su Rai 1 al posto di Ballando | Incredibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Brutto imprevisto acon le stelle, su Rai 1. La finalissima dell'edizione 2023 è stata funestata da un clamoroso incidente tecnico in studio che ha costretto la rete a una programmazione d'emergenza. Dopo la mezzanotte, infatti, unha gettato lo studio nell'oscurità rendendo impossibile la continuazione della diretta. Dalla regia mandano subito inuna pubblicità al termine della quale, non essendo stato ancora risolto l'inconveniente, sono andati ini vecchi sketch d'archivio di Techetechetè. Una soluzione tappabuchi a cui a viale Mazzini ricorrono spesso e volentieri. Non proprio il massimo, però, dato che il problema è occorso in un momento di ascolti molto alti (nonostante l'ora), tra i più attesi di tutta la stagione e con il pubblico a casa ignaro di come sarebbe finita la ...