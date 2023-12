Blackout a Ballando | cosa è successo davvero

(Di domenica 24 dicembre 2023) In una serata che doveva essere all’insegna del glamour e delle emozioni, “con le Stelle” ha vissuto momenti di tensione e incertezza. Durante l’attesissima finale del programma, proprio mentre Milly Carlucci annunciava la seconda semifinale tra Simona Ventura e Teo Mammucari, una sorpresa inaspettata ha colpito il palcoscenico e il pubblico a casa: Raiuno si è oscurata. Questoinaspettato ha reso evidente quanto la tecnologia, spesso considerata infallibile, possa in realtà tradirci nei momenti meno opportuni. L’incidente ha colpito anche la rete nazionale, Rai, che si è trovata a gestire una situazione imprevista durante uno dei suoi programmi più seguiti. La causa dell’interruzione è stata rapidamente spiegata da Milly Carlucci, che ha comunicato via Twitter: “È saltato completamente il quadro elettrico qui all’Auditorium. ...

La diciottesima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ si è conclusa verso l’1.30 della notte, perfettamente in orario coi tempi di scaletta della trasmissione. Nonostante un blackout in studio che ha c ...Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno trionfato nella 18ª edizione di 'Ballando con le Stelle', il popolare dance show di Rai1. La finale, andata in onda sabato 23 dicembre, è stata un evento ricco di ...