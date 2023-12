Bisseck | «Se sono all’Inter ci sono dei motivi E ho fatto altri ruoli»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023) Primo gol in Serie A per, che ha sbloccato Inter-Lecce in maniera fondamentale al 43? sulla punizione di Calhanoglu. Intervistato da Sportitalia, il difensore tedesco si mostra felice per il momento e perché sta riuscendo a mostrare le sue qualità. IN GRANDE CRESCITA – Yannè molto sicuro di sé: «Ho fiducia in me, dev’esserci qualche motivo se hanno deciso di portarmifelice di aver potuto dimostrare cosa posso fare e spero di avere altre occasioni. Mi è capitato di giocare centrocampista quando ero più giovane, a me interessa solo essere in campo e gioco dove il mister mi mette. Marko Arnautovic? Siamo tutti felici per l’assist che ha, è un bravo ragazzo e tutti gli vogliamo bene. Sappiamo che un attaccante quando non segna non è contento. ...