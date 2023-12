Bisseck buona la prima | Barella fa 50 | ecco la classifica marcatori Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023)sono gli autori delle ultime reti dell’di Natale. E si tratta di reti, per motivi diversi, importanti. Il primo in assoluto per il tedesco, il cinquantesimo stagionale della squadra per l’italiano. A seguire laaggiornata dell’di Inzaghi– Il gol di Nicolòè il cinquantesimo della stagione nerazzurra. L’di Simone Inzaghi continua a migliorare la sua media-gol, che è di poco superiore alle due reti a partita. Nello specifico, 50 reti in ventiquattro partite stagionali tra Serie A (41), Champions League (8) e Coppa Italia (1). Alla carrellata di reti partecipa anche Yann ...