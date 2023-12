Bimbo viene risucchiato per 300 metri in un tombino ma si salva miracolosamente | il padre | “Non avremmo mai immaginato di ritrovarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un bambino èsopravvissuto in Brasile dopo esser finito in une trascinato lungo un tunnel per quasi 300. Il piccolo, Raphael dos Santos, era in compagnia di un gruppetto di amici quando è caduto in une si è fatto pericolosamente trasportare lungo il ‘canale sotterraneo’. La paura è stata molta ma, fortunatamente, le autorità sono riuscite a trarlo in salvo. Dopo il volo “i ragazzi mi hanno chiamato. Quando sono arrivato, pensavo che non ci fosse modo di catturare mio figlio“, ha detto Rocha, il papà del piccolo di 7 anni a RBS TV. ‘È stato praticamentenella tubatura dell’acqua – ha continuato -… è successo molto velocemente. Quando ce ne siamo accorti, stava lasciando due isolati di distanza e metà della mia casa. Ma era molto ferito“. Raphael ha ...