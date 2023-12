Bimba lasciata nella culla termica a Bari | i medici | “Sta bene”

(Di domenica 24 dicembre 2023) "La piccola sta benissimo. Dal punto di vista clinico, non è emerso alcun problema particolare ed è perfettamentenorma. Nessuna preoccupazione particolare emerge al momento", ha detto all'ANSA, il professor Nicola Laforgia direttore del reparto di Neonatologia del Policlinico diin cui si trova la neonata ritrovata ieri mattinadella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista di

