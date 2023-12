Biden è il presidente Usa meno popolare della storia Uomo dei Palazzi accusato di aver tradito le promesse | e ora potrebbe non ricandidarsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Joefinisce l’anno con il peggior indice di popolarità mai registrato da unUsa in età moderna. Secondo un sondaggio Gallup, solo il 39% degli americani approva il suo operato. Nessuno dei suoi predecessori ha fatto peggio. Donald Trump finì l’anno precedente l’elezione per un eventuale secondo mandato (che poi non ci fu) con un indice di popolarità del 45%. Barack Obama nel 2011, prima di essere rieletto, aveva il 43%. Persino il debole e deriso Jimmy Carter nel 1979, prima di perdere la sfida con Ronald Reagan, aveva un indice migliore: il 54%.fa peggio di tutti e rischia grosso alle prossime Presidenziali. Il suo rivale più probabile, Donald Trump, lo sopravanza in tutti i sondaggi. L’ultimo Reuters/Ipsos di inizi dicembre dà il tycoon avanti di due punti. Preoccupato per un declino che pare inarrestabile, ...