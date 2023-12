Bergomi | “In questo momento la Roma è squadra | il Napoli non lo è”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Beppeha commentato a caldo il match. Lo ha fatto durante “Sky Calcio Club”. Queste le sue parole a riguardo: “Vittoria dellameritata, soprattutto per quello che ha fatto nella parte iniziale del primo tempo. Ha preso la traversa e ci sono state delle parate di Meret. Poi inlae ilnon lo è, sta stare nella sofferenza e accetta di lasciare la palla agli avversari.“continua: “L’anno scorso ilha sempre dominato gli avversari sotto l’aspetto del gioco, del possesso palla, subiva poco. Adesso questa situazione che sta vivendo non la fa esseree quindi alla fine perdi. Perdi perché perdi la ...

Dopo la sconfitta, a Sky Calcio Club, Beppeha commentato la prestazione degli azzurri: " La vittoria della Roma è meritata, per quello che fatto nel primo tempo ma poi perché in...Le parole di: " La vittoria della Roma è meritata, per quello che fatto nel primo tempo ma poi perché inmomento la Roma è squadra e il Napoli non lo è. Cioè la Roma sa stare nella ..."L’anno scorso il Napoli ha sempre dominato gli avversari sotto l’aspetto del gioco, del possesso palla, subiva poco".Bergomi critica duramente il Napoli dopo la sconfitta contro la Roma. La squadra azzurra cerca riscatto contro il Monza per risalire in classifica.