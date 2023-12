Bergomi | «Il Napoli non è squadra L’anno scorso dominava le partite | quest’anno non accetta di difendere»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo la sconfitta delin casa della Roma per 2-0, a Sky Calcio Club Beppeha commentato la prestazione degli azzurri. Ladi Mazzari ha subito il primo gol (firmato da Pellegrini) in inferiorità numeri per l’espulsione di Politano. Sul finale della gare, anche l’espulsione di Osimhen. Le parole di: «La vittoria della Roma è meritata, per quello che fatto nel primo tempo ma poi perché in questo momento la Roma èe ilnon lo è. Cioè la Roma sa stare nella sofferenza,die di lasciare la palla agli altri. Quello che ilnon è riuscito a fare.le ha sempre dominate queste, quindi questa situazione ...