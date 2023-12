Bentornato Barella! Inter-Lecce in versione tuttocampista

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nicolò Barella chiudecol gol del 2-0 finale (qui gli highlights). Sublimando una prestazione totale, da autentico centrocampista box-to-box. CAPITANO CON MERITO – Con Lautaro Martinez fermo ai box, Nicolò Barella indossa la fascia di capitano in. E la onora con una delle sue migliori prestazioni stagionali. In cui il gol del 2-0 finale è solo la ciliegina sulla torta. Il numero 23 agisce da vero leader della squadra, muovendosi per il campo con lucidità. E permettendo ad Hakan Calhanoglu di scendere sotto il suo solito ritmo. Tanto da diventare lui per certi versi il regista nerazzurro. Offrendo a compagni e tifosi una prestazione da centrocampista totale. UOMO-OVUNQUE – Con 85 palloni giocati (fonte: report ufficiale della Lega Serie A) Barella è il secondo giocatore più attivo ...