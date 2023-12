Benevento-Catania | le pagelle | un disastro a tinte giallorosse | non si salva nessuno

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna serata da dimenticare. Quattro gol incassati contro ilnon si possono giustificare solo con la sciagurata direzione di Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. La sconfitta con gli etnei chiude l’era Andreoletti sulla panchina della Strega, un’avventura che si conclude nel peggiore dei modi e con un ko pesante, senza cheriesca arsi. Paleari – Causa il rigore che spiana la strada al. Subisce quattro gol senza mai dare l’impressione di poterci mettere una pezza. Una serata non semplice neanche per l’estremo difensore. Voto: 4,5 El Kaouakibi – Conferma il periodo negativo e di involuzione, un’altra prestazione nettamente al di sotto della sufficienza condita da tanti, troppi errori. Voto: 4,5 Capellini – In una retroguardia inedita, prova a non sbandare e a tenere la ...

Il tecnico giallorosso delcalcio, Matteo Andreoletti, è stato esonerato dalla società del presidente Oreste Vigorito.che hanno visto la Strega perdere contro l'Avellino e contro il,......il club aveva deciso di rinnovare la fiducia (a tempo) ma l'ultimo risultato (0 - 4) col... Balena nella testa già qualche nome che potrebbe fare al caso del, per ora però c'è riserbo. ...E' un Natale di cambiamenti per il Benevento. Dopo un'attenta riflessione al termine della gara contro il Catania, persa per 4-0 e conclusa in 9 uomini, secondo quanto raccolto da TuttoC.com la ...Il Benevento regge appena 20’ in casa contro il Catania che poi dilaga e vince 4-0. Match condizionato dall’arbitraggio di Cavaliere che sventola due rossi dubbi a Karic e Talia e fischia un rigore ...