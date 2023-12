Belen Rodriguez | “maretta con Spinalbese a causa della figlia Luna Marì” | il retroscena di Corona

Belen Rodriguez , la famiglia riunita in Argentina per le festività natalizie: le parole della conduttrice , di Ignazio Moser e di Cecilia Belen ... (gossipitalia.news)

Belen Rodriguez , la famiglia riunita in Argentina per le festività natalizie: le parole della conduttrice , di Ignazio Moser e di Cecilia Belen ... (361magazine)

Ci sarebbe una guerra in corso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per l'affidamento di Luna Marì durante le imminenti festività. (comingsoon)

Sembra proprio cheabbia deciso di avere una sorta di esclusiva sulla piccola Luna Marì e che non le farà passare le feste di Natale con il suo papà Antonino, sarà ...Ci sarebbe una guerra in corso trae Antonino Spinalbese per l'affidamento di Luna Marì durante le festività. A riportare l'indiscrezione, il portale di Fabrizio Corona , Dillingernews .: "Ha deciso che ...Sembra proprio che Belen Rodriguez abbia deciso di avere una sorta di esclusiva sulla piccola Luna Marì e che non le farà passare le feste di Natale con il suo papà Antonino, sarà veroStefano De Martino ha commentato l'etichetta "ex di Belen Rodriguez": oggi non gli pesa più perché ha fatto pace con il pettegolezzo.