Behrami | «Arnautovic | critiche ingiuste Lui umile e convinto!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023) Valonsi concentra sulla prestazione di Markoe l’atteggiamento dell’austriaco. Ha apprezzato e lo dice su Dazn. RITORNO – Piano piano l’attaccante sta tornando, lo dice: «ha grande personalità, sa che non è un periodo facile. Il segnale che gli danno i compagni è importante, lo ascoltano. Ogni tanto lasci dei pezzi, quando sei infortunato rimani fuori dal gruppo e rischi grosso. Questo non è successo,ha questo fisico che ha bisogno di un po di partite. Leerano state ingrate, l’ottimo assist lo farà sentire. Il colpo di tacco è un gesto da lui, entrare nelle dinamiche dell’Inter non è semplice. Questa umiltà e la convinzione nelle proprie qualità possono essere un mix perfetto e d’oro per l’Inter. L’Inter ha attaccato con più ...