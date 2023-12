Beatrice dopo il suo ritorno in Casa confessa nella notte | “Potrei uscire ancora se…”

rientra nella Casaritorna nella Casaessere uscita per stare vicino al padre, che ha affrontato un intervento.un saluto generale, l'attrice spara a zero sulla Fratello e ...Parrocchiale il libero. La Volley Bergamo 1991 scende in campo con il il 6+1 composto da ... 1° Set Bergamo passa al comando per 0 - 2un muro vincente di Butigan, ma la Savino Del Bene ...Nella puntata del 23 dicembre la Rossetti si agita a causa della situazione con Mirko, Grecia è vittima di uno scherzo di Signorini e Perla sembra innamorata ...Beatrice Luzzi è rientrata nella casa del Grande Fratello durante la puntata di sabato 23 dicembre 2023. L’attrice ha rivelato che è stata costretta ad assentarsi per un problema familiare legato alle ...