Basta! Basta! Raptus-Mourinho | la rissa a bordo campo con Kvara | Video

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un Josèin piena trance agonistica è arrivato ad affrontaretkshelia a muso duro, faccia a faccia a. Siamo a metà del primo tempo di Roma-Napoli, la partita è equilibrata e ancora sullo 0-0. La posta in gioco è alta, una sconfitta per qualsiasi delle due squadre sarebbe un contraccolpo psicologico notevole e quasi una sentenza di esclusione dalla corsa alla Champions League, anche se la situazione è ancora piuttosto fluida dietro Inter e Juventus. Lo sanno sia lo Special One sia Walter Mazzarri, ed entrambi infatti si mostrano molto tesi. Al 37' si scatena un parapiglia dopo un fallo subito dal georgiano e il tecnico portoghese dei giallorossi esplode. "Smettila con questi atteggiamenti. Rispetto!", ...

Il Milan vince in rimonta con il risultato di 2-1 contro il Newcastle ma non basta per la qualificazione agli ottavi di Champions League . Passa il ... (inter-news)

Se in Inghilterra a processo c’è il Manchester United, in Spagna sul banco degli imputati c’è il Barcellona . A leggere la rassegna stampa spagnola ... (ilnapolista)

Il Manchester United non sta vivendo un periodo particolarmente positivo, - 11 in Premier League dall' Arsenal capolista e soprattutto fuori da tutte ... (247.libero)

Epperò nel mondo iper - connesso, nel qualeun computer per sapere quel che avviene a centinaia di chilometri di distanza, alla fine è sufficiente poco per far circolare ogni cosa. Incluse le ...Nonfissare un obiettivo e seguire una formula per raggiungerlo. Sono le convinzioni che definiscono la nostra identità a guidare le nostre azioni . Ignorarle è un grave errore, poiché si ...Wolverhampton - Chelsea 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciottesima giornata di Premier League 2023/24.Il giorno di Natale è un’occasione per mandare gli auguri anche su Whatsapp e sui social ad amici e parenti. Abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da inviare. Sono tutte immagini gratuite: in ...