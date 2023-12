Basket | Marco Ramondino esonerato | non allenerà più Tortona

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il Derthona Baskt ha comunicato, pochi minuti fa, la decisione che era nell’aria da ieri sera. Salta la panchina di, l’uomo che è riuscito a portareai massimi livelli partendo dalla Serie A2 e arrivando fino alle semifinali in Serie A e all’attuale cammino inball Champions League. Fatale all’allenatore classe ’82 avellinese la sconfitta casalinga della Bertram contro Treviso, che ha portato il club bianconero a restare a 10 punti, con un record di 5 vittorie e 8 sconfitte, nel gruppo delle undicesime e con la Coppa Italia ormai ridotta a poco più di un miraggio. Totalmente diverso era stato il cammino in Europa, con 5 vittorie e una sconfitta contro Murcia, che però ha fatto sì che sia necessario disputare il turno di play-in prima della seconda fase vera e ...

TORTONA – Si chiude il rapporto tra Marco Ramodino e il Derthona Basket. Pochi minuti fa la nota del club che ufficializza l'esonero del tecnico. Fatale l'ultima sconfitta casalinga di ieri contro ...
Bertram Derthona comunica di avere esonerato coach Marco Ramondino dall'incarico di allenatore della prima squadra dopo la sconfitta contro la Nutribullet Treviso. Coach Ramondino è entrato e rimarrà ...