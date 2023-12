Basket | i Pistons chiudono l' anno con un primato 26 sconfitte consecutive

(Di domenica 24 dicembre 2023) AGI - Triste record per i Detroitche heguagliato ildi 26in una stagione Nba, dopo il ko per 126-115 contro i Brooklyn Nets. La franchigia del Michigan ha ripetuto la striscia negativa dei Cleveland Cavaliers nel 2010-11 e dei Philadelphia 76ers nel 2013-14. Detroit rischia ora di allungare la serie nera: martedì dovrà affrontare di nuovi i Nets anche se in casa, a Detroit. Il 28 invece sarà a Boston contro i Celtics e lì appare scontata. In caso di doppio ko i Piston eguaglierebbero la serie negativa più lunga in assoluto che appartiene ai 76ers con 28 partite, ma in quel caso furono distribuite tra la stagione 2014-15 e 2015-16 e non su una sola stagione. "Perdere è terribile in questo campionato e ne abbiamo avuto abbastanza", il commento del coach dei ...

