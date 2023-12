Basket 3×3 | FIBA | Hong Kong ospiterà le qualificazioni olimpiche

Leggi su sportface

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ad aprilele qualificazionedi3×3. A comunicarlo è la, che è rimasta positivamente colpita dall’organizzazione del 3×3 World Tour organizzato nella città durante gli ultimi due anni. Oltre all’evento ad, leUOQT in vista di Parigi 2024 si terranno a Utsunomiya in Giappone, dal 3 al 5 maggio e il OQT avrà luogo a Debrecen, in Ungheria, dal 16 al 19 maggio. SportFace.