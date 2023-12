Baseball | i gironi della Serie A 2024 A gennaio il calendario ufficiale

(Di domenica 24 dicembre 2023) Comincia a prendere lentamente forma quella che sarà ladi. In occasioneriunione del consiglio FederaleFIBS sono stati infatti definiti i cinqueche andranno a comporre la prima fase del massimo Campionato italiano. Nel girone A sarannopartita le tre grandi potenze Fortitudo, San Marino e Parma Clima, le quali condivideranno il raggruppamento con Bsc Grosseto, Bbc Grosseto e Macerata Angels. Nel Girone B ci saranno invece Modena B.C., Collecchio, Verona, Poviglio, Settimo e Milano 1946. New Black Panthers, Cagliari, Padova, Rovigo, Crocetta, New Rimini faranno invece parte del Girone C, mentre il Girone D sarà contraddistinto dalla presenza di Nettuno 45, Godo, Padule, Athletics Bologna, Lions Nettuno, Fiorentina. Si ...

