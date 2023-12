Barella | crescita da capitano | Inter-Lecce mostra un fattore

(Di domenica 24 dicembre 2023) Con l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez, Nicolòha guidato la squadra incon la fascia dial braccio.ndo tutta la suaa livello di maturità e di leadership in campo. LEADER – Come già visto con Lautaro Martinez, la fascia daè un incentivo ulteriore per i giocatori nel proseguire nel loro percorso di maturità e consapevolezza in campo. L’argentino ne è un chiaro esempio, come ieri lo è stato anche Nicolò. Con la fascia al braccio proprio a causa dell’assenza del numero dieci nerazzurro, il numero 23 nerazzurro ha disputato una buonissima prestazione a centrocampo, guidando la squadra con la sua leadership in campo. Ma non solo. Proprio dal suo piede arriva infatti il gol del 2-0 che ...

Bisseck elanciano la capolista di Inzaghi Mkhitaryan in azione (LaPresse) - Calciomercato. Affidabilissimo e in continua. Rivelazione. FLOP Inter: Darmian 6 - Sufficiente la prova ......si lavora inoltre per il nuovo contratto di(sempre fino al 2028), mentre qualche difficoltà in più c'è per Dumfries. Il nazionale olandese potrebbe non usufruire più del Decretoe ..."Natale è esploso a San Siro al 33’ del secondo tempo. Barella avanza, chiede triangolo ad Arnautovic che gliela restituisce con un tacco che lo libera magicamente oltre il muro dei difensori del ...La Vigilia di Natale non poteva essere più dolce per l'Inter, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Lecce utile per blindare il 1° posto in classifica.