Barcellona | obiettivo tenere Cancelo | il Manchester City fissa il prezzo

Clement Lenglet (LaPresse) - Calciomercato.itUnconcreto in difesa è sicuramente Lenglet, ... vista la volontà di Emery di non privarsi del giocatore di proprietà del. Inoltre su ......devono guardarsi più dietro che davanti e che probabilmente il terzo posto sia l'massimo ...nota positiva è il passaggio del turno in Champions League e l'ottavo di finale contro il...Il Bayern Monaco sta lottando in Bundesliga con il Bayer Leverkusen per la testa della classifica e pensa a qualche possibile colpo per poter migliorare ...Lenglet Milan in salita: scontro col Barcellona su questo aspetto. Le ultimissime novità sul difensore francese Il Milan continua la caccia sul mercato a un nuovo difensore centrale da aggiungere alla ...