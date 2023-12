Ballando con le stelle | vince Wanda Nara Ma la diretta salta per un blackout

(Di domenica 24 dicembre 2023) L'argentina ha battuto Simona Ventura nella finalissima. Attimi di panico in studio per un black out che ha oscurato la

Wanda Nara ha fatto il pieno di voti e applausi nella finale dile Stelle 2023 . La manager sportiva argentina ha vinto la diciottesima edizione del talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci , battendo in volata Simona Ventura e Teo Mammucari. ...Simona Ventura e Wanda Nara come Coppi e Bartali. Termina così tra baci e abbracci una rivalità doc tra le due concorrenti di 'le stelle' che era iniziata esattamente dieci puntate fa: dalla primissima uscita. La proclamazione del vincitore arriva all' 1.37 di notte: sono i 'PaqUanda' i vincitori della 18esima ...La finale di Ballando con le Stelle è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Dal problema tecnico che ha oscurato lo schermo televisivo per minuti interi, alle frecciatine di ...La showgirl vince la diciottesima edizione di Ballando con le stelle. È un tango a conquistare tutti e a portare alla vittoria del programma di Milly Carlucci lei e con ...