“Ballando con le stelle” | un blackout rovina la festa | “Qui è saltato tutto”

(Di domenica 24 dicembre 2023) Problemi tecnici durante la finalissima di “con le” andata in onda sabato 23 dicembre in prima serata su

Era una vittoria annunciata, ma non per questo è stata meno emozionante. Wanda Nara, col 70% delle preferenze, ha vinto Ballando con le stelle ... (247.libero)

In un'intervista rilasciata a Bubino Blob prima della chiusura di questa stagione dile stelle , alla conduttrice Milly Carlucci sono state chieste anche notizie sulla cancellazione, di cui si è molto parlato, di un altro format da lei condotto, ovvero Il Cantante ...Era una vittoria annunciata, ma non per questo è stata meno emozionante. Wanda Nara, col 70% delle preferenze, ha vintole stelle davanti a una bravissima Simona Ventura . Era innegabile che la moglie di Mauro Icardi fosse la favorita ma nonostante questo la sua prova è stata comunque impeccabile. Wanda ha ...Con la giusta terapia può tornare presto in campo. Più o meno è una specie di pubalgia. Faccio solo ipotesi dovute alla mia professionalità. Con questi infortuni non bisogna rischiare, si potrebbe ...E comunque è stata festa grande, ieri sera, per la chivassese Simona Ventura. SuperSimo si è classificata al secondo posto alla diciottesima edizione di Ballando con le Stelle battuta (70% contro 30%) ...