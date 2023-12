Ballando con le Stelle trionfa | oltre 3 milioni di spettatori per la finale

Problemi tecnici durante la finalissima di “Ballando con le stelle” andata in onda sabato 23 dicembre in prima serata su […] (perizona)

E perché Balocco e Dolci Preziosi non ricevono la stessa indignazione Se poi a "incastrarli" è la tuttologa che alza le palette ale stelle pagatasoldi pubblici (Selvaggia ...La diciottesima edizione di "le Stelle ", in onda su Rai 1, programma condotto da Milly Carlucci, è stata vinta dal ballerino napoletano, nonché grande tifoso azzurro, Pasquale La Rocca .lui, in gara, Wanda Nara ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. La finale di Ballando con le ...La showgirl argentina, che ha vinto la finale, si commuove raccontando l’affetto per il suo avo scomparso improvvisamente ...