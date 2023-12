Ballando con le Stelle | il trionfo di Wanda Nara | ecco il tango che ha incantato tutti

L'argentina ha battuto Simona Ventura nella finalissima. Attimi di panico in studio per un black out che ha oscurato la diretta (ilgiornale)

Si è chiusala vittoria di Wanda Nara e Pasquale La Rocca l'edizione dile Stelle 2023 che hanno vinto in finale contro Simona Ventura e Samuel Peron .le Stelle 2023: il trionfo di Wanda Nara Un vero e proprio trionfo per la Nara che ha ...le stelle, la bella Wanda Nara ha avuto la possibilità di mostrare al mondo che " oltre ad essere una bella donna, un'imprenditrice, una brava mamma e la moglie di un calciatore noto ...E comunque è stata festa grande, ieri sera, per la chivassese Simona Ventura. SuperSimo si è classificata al secondo posto alla diciottesima edizione di Ballando con le Stelle battuta (70% contro 30%) ...Wanda Nara vince Ballando con le stelle 2023, ma il pubblico tuona Come ampiamente previsto a vincere l’edizione 2023 di Ballando con le ...