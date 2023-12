“Ballando con le stelle” | ecco chi ha vinto | stracciata la concorrenza

Leggi su tvzap

(Di domenica 24 dicembre 2023) La finale dicon leè stata davvero scoppiettante. In pista, i sette finalisti hanno dato il meglio di sé: si sono emozionati, hanno pianto, riso e ballato a più non posso chiudendo un’edizione davvero seguitissima e di successo del programma condotto da Milly Carlucci. Chi hala competizione? (Articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da TvZap.