Ballando con le Stelle 2023 | vincono Wanda Nara e Pasquale La Rocca

(Di domenica 24 dicembre 2023) Emozioni e sorprese durante la finale del programma condotto da Milly CarlucciLasono i vincitori dicon le. Seconda classificata la coppia Simona Ventura e Samuel Peron. Sabato 23 dicembre in diretta su Rai1 è andata in onda la finale della 18esima edizione del programma condotto

Wanda Nara e Pasquale La Rocca E’ Wanda Nara la vincitrice della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle . Dopo dieci puntate, in coppia ... (davidemaggio)

L'attore commosso dopo l'esibizione del figlio Lorenzo Tano Rocco Siffredi in lacrime ale stelle. L'attore si è commosso dopo l'esibizione del figlio Lorenzo Tano, che partecipa al programmala ballerina Lucrezia Lando,cui ha costruito un rapporto anche fuori dallo ...Sorpresa ale stelle. Milly Carlucci, nel bel mezzo della puntata e della gara, ha conquistato il centro della scena, ha preso il microfono in mano e ha chiamato vicino a sè lo storico maestro ...Quindi, è umana anche lei. Perché il vero brivido della serata finale di Ballando con le stelle è stato il nero che ha interrotto la diretta di Rai 1. Il buio, dopo che Wanda Nara col suo “Paqquale” ...E’ Wanda Nara la vincitrice della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo dieci puntate, in coppia con Pasquale La Rocca, l’argentina è riuscita a sbaragliare la concorrenza delle altre ...