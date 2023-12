Ballando con le Stelle 2023 | vincono Wanda Nara e Pasquale La Rocca

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) –Lasono i vincitori dicon le. Seconda classificata la coppia Simona Ventura e Samuel Peron. Sabato 23 dicembre in diretta su Rai1 è andata in onda la finale della 18esima edizione del programma condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. Sette le coppie arrivate in finale: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Sara Croce e Luca Favilla, Rosanna Lambertucci e Simone Casula,La. Dopo le esibizioni i protagonisti, affiancati dai loro maestri, come sempre si sono confrontati con i voti della giuria, capitanata da ...

Quindi, è umana anche lei. Perché il vero brivido della serata finale dile stelle è stato il nero che ha interrotto la diretta di Rai 1. Il buio, dopo che Wanda Nara col suo "Paqquale" La Rocca si era pappata nel primo rush Lorenzo Tano e Lucrezia Lando , e ...L'attore commosso dopo l'esibizione del figlio Lorenzo Tano Rocco Siffredi in lacrime ale stelle. L'attore si è commosso dopo l'esibizione del figlio Lorenzo Tano, che partecipa al programmala ballerina Lucrezia Lando,cui ha costruito un rapporto anche fuori dallo ...Torna a casa comunque vincitrice: il compagno Giovanni Terzi, anch’egli in gara con risultati decisamente meno convincenti, l’ha chiesta in sposa in diretta. I due convoleranno a giuste nozze il ...Una lunga cavalcata verso la vittoria della Coppa di Ballando con le Stelle 2023 interrotta da un black out che ferma per qualche minuto la corsa verso la vittoria delle coppie rimaste in gara. La ...