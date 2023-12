Babbo Natale sta arrivando e anche il Single Shaming” natalizio

Poliziotti peruviani, travestiti da Babbo Natale , hanno sgomina to una banda di trafficanti di droga in un pericoloso quartiere a nord di Lima. Gli ... (liberoquotidiano)

'Quando ho indossato il vestito rosso per la prima volta mi sono reso conto che mi stava bene come nessun'altra ... (247.libero)

Ormai mancano poche ore ae il tempo è ormai scaduto per gli ultimi regali da piazzare sotto l'albero, visto e considerato che più di qualcuno starà già seguendo i movimenti ditramite il Santa Tracker di Google. Oltre che per augurarvi ufficialmente buone feste, questo speciale abbiamo deciso di dedicarlo ai migliori auricolari usciti nel 2023, selezionati tra ...Il camuffamento ha consentito operazione in pericoloso quartiereIl Capitalismo, la felicità e quell'umorismo spregiudicato: Una poltrona per due, da rito natalizio (tutto italiano) ad affresco spietato di una società votata alla ricchezza.In Perù, una squadra di poliziotti, con un agente travestito da Babbo Natale, ha lanciato un’operazione in un pericoloso quartiere a nord di Lima contro una gang di narcotrafficanti. Alla vigilia di ...