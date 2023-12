Babbo Natale e il surf

esiste o no Per i bambini (ancora) sì ma c'è chi spesso se ne dimentica, infrangendo quei pochi sogni che sono rimasti ai più piccoli. Stavolta la polemica sustavolta è ...Puntuale come ogni anno, anche per le festività di fine 2023 potrete seguirecon Santa Tracker , il portale dedicato da Google alla magia del, che coniuga tecnologia e tradizione per festeggiare in maniera unica la notte dei doni. Andando sul sito Santa ...TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA) - Dopo il «cucù» al posto di Gesù, una nuova polemica natalizia investe una scuola del Veneto, questa volta un istituto paritario ...In Perù, una squadra di poliziotti, con un agente travestito da Babbo Natale, ha lanciato un’operazione in un pericoloso quartiere a nord di Lima contro una gang di narcotrafficanti. Alla vigilia di ...