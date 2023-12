Autobus si ribalta su un ponte in Nicaragua | morti 10 bambini

(Di domenica 24 dicembre 2023) Almeno 19 persone, tra cui 10tra i 4 e i 16 anni, sonoin seguito almento di unsu una Managua, in. Lo rende noto il sito ufficiale del governo. Altre 40 persone, invece, sono rimaste ferite. La vicepresidente Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega, ha affermato alla tv di Stato Channel 4 che c’erano circa 70 persone a bordo dell’quando l’autista ha perso il controllo del mezzo facendolore. “Siamo profondamente scossi da questa disgrazia“, ha detto Murillo. Secondo quanto si apprende, la polizia ha arrestato l’autista che subito dopo l’incidente stava cercando di fuggire. (fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca ...

La vicepresidente Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega, ha affermato alla tv di Stato Channel 4 che c'erano circa 70 persone a bordo dell'quando l'autista ha perso il ...5.03 Managua, bus si: 19 vittime Almeno 19 persone, tra cui 10 bambini tra i 4 e i 16 anni, sono morti in seguito al ribaltamento di unsu un ponte a Managua, in Nicaragua. Lo rende noto il sito del ...Arrestato l’uomo che ieri aveva trafugato l’ultima opera di Bansky, esposta su un cartello stradale nel quartiere di Peckham, a Londra. L’autore del gesto era stato ripreso con i cellulari dalle ...Almeno 19 persone, tra cui 10 bambini tra i 4 e i 16 anni, sono morti in seguito al ribaltamento di un autobus su un ponte a Managua, in Nicaragua. Lo rende noto il sito ufficiale del governo. Altre 4 ...