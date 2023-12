Australian Open 2024 | le prime quote dei book-makers per le scommesse L’elenco dei favoriti e le possibili sorprese

Leggi su oasport

(Di domenica 24 dicembre 2023) Fra otto giorni saràed il tennis tornerà in auge. Dopo una breve pausa si torna in Australia per la primissima parte di stagione, che avrà il suo culmine con gli. Si inizierà subito a fare sul serio per il primo Slam dell’anno, con un favorito netto: Novak Djokovic. Il numero uno al mondo rimane il principale giocatore da attenzionare per il titolo. Nonostante i trentasei anni suonati la sua fame di vittorie non si placa e i dieci successi nell’Happy Slam, record nella storia, lo piazza al di sopra di tutti: non un caso che le agenzie dilo piazzino con la quota più bassa, tra 2.00 e 2.15. Alle sue spalle i soliti nomi. Carlos Alcaraz è il secondo favorito, il mese e più senza tennis può avergli permesso di ricaricare le batterie: per lui una quota che spazia dal 3.00 al 3.50. In ...