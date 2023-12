Aurora Ramazzotti | vigilia di Natale tra imprevisti poco piacevoli | «Non ho più l?età»

Threads mania. Dopo il lancio in USA, la piattaforma di microblogging, ha dato il via alle iscrizioni il 14 dicembre a tutti gli utenti europei. E ... (leggo)

Il 5 dicembre, Aurora Ramazzotti , primogenita di Michelle Hunziker e Eros ha compiuto 27 anni. Un compleanno autentico e speciale per lei: il primo ... (leggo)

Aurora Ramazzotti si sta preparando, come tutti, ad accogliere il Natale , il suo primo da mamma del piccolo Cesare. L'influencer, si presume, lo ... (leggo)

Quella scelta daprevede unghie non eccessivamente lunghe e un allegro scarlatto effetto vetro: negli scatti social l'influencer mette in evidenza le mani per mostrare i gioielli ...Marica Pellegrinelli, un amore a ritmo di musica: con William Djoko il ballo è sfrenato X Leggi anche › Mamme star del 2023: dal primo bebè dial quarto figlio di Blake ...Moltissimi vip sono diventati genitori nel 2023. Da Aurora Ramazzotti a Diletta Leotta, scopriamo di chi si tratta.In passato, le proprie zeppe sono state indossate anche da Ilary Blasi ed Aurora Ramazzotti “È uno stilista e direttore creativo di un prestigioso brand di moda. Presentandosi agli utenti sul portale ...