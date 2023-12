Auguri dalla redazione L’Eco è in edicola il 24 dicembre | poi torna il 27 Sul sito gli aggiornamenti continuano

FOTO – De Vrij fa gli auguri : «Buon Natale dalla famiglia Inter» Stefan de Vrij è infortunato in questo momento, ovviamente è stato però presente nella serata di festa in casa Inter per Natale. L’olandese ha ... (inter-news)

Natale - dalla Gran Bretagna gli auguri reali di Carlo e William con Kate Leggi Anche Re Carlo cambia le regole del Natale: i figli di Camilla invitati a pranzo Dopo gli auguri di famiglia dalla vacanza in Giordania o dalla ... (247.libero)

VIDEO – Calhanoglu papà : gli auguri dalla sua Turchia direttamente dal campo! Giornata ricca di emozioni per Hakan Calhanoglu, che è diventato papà del piccolo Asil Can. Le congratulazioni per la nascita arrivano anche dalla ... (inter-news)