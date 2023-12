Atalantamania | altro black-out della difesa | -9 al mercato!

Lo stesso sogno di De Ketelaere, che dopo il ritorno in grande stile sogna unanno da protagonista nell'attacco dell'Atalanta, che può guidare anche da titolare. Tutti dipende e dipenderà dai ...Commenta per primo L'Atalanta ha due squadre, non solo due anime. Tra primo e secondo tempo ci mette sempre unspirito ma a Sosnowiec, in Polonia, ci ha messo anche un'altra rosa. Fatta di giovani sbocciati in Primavera e maturati in Serie C . Non nelle piazze più disparate di tutta Italia ma a un ...Dieci anni. È la differenza anagrafica tra Luis Muriel e Charles De Ketelaere, l’attacco a due volti di un’Atalanta con una rosa sempre più larga e un ritorno alle goleade del passato (11 reti in 3 ma ...L'Atalanta ha due squadre, non solo due anime. Tra primo e secondo tempo ci mette sempre un altro spirito ma a Sosnowiec, in Polonia, ci ha messo anche un'altra rosa. Fatta di giovani sbocciati in Pri ...