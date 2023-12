Atalanta | quanti errori | Bologna più cinico | ma non meritava di vincere

(Di domenica 24 dicembre 2023) Una buonaesce sconfitta dal Dall’Ara e lascia i 3 punti al. Voglio subito dirlo chiaramente: i felsinei non hanno meritato la vittoria, sono semplicemente stati più cinici e fortunati. Sia nella prima frazione di gioco che durante la ripresa, i giocatori atalantini hanno costruito almeno 5 o 6 palle gol che però hanno regolarmente sbagliato, sia per imprecisione sia per la bravura del portiere avversario. Clamorosa quella capitata sui piedi di Muriel nel finale di gara che avrebbe potuto dare la vittoria ai nostri. Ma il colombiano è così: può passare da una delizia come la rete al Milan ad un errore incredibile come quello di ieri. Il, la squadra più in forma del campionato, non mi ha impressionato particolarmente. Certamente gioca bene, ha qualche giocatore di grande classe (su tutti Zirkzee) ma la Dea è ...

