Aspettando il Cenone | è il giorno della “longa” aperitivo

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi scalda l'atmosfera e cresce l'adrenalina in uno dei giorni più lunghi e sentiti delle festività natalizie, quelloVigilia di Natale. Tradizione nella tradizione che si rispetti, giovani ma anche meno giovani, nell'attesa del classicoin famiglia, sono soliti trascorrere la giornata del 24 per strada tra la corsa all'ultimo regalo a, soprattutto, l'immancabile brindisi con gli amici. E' una festa, un momento per riabbracciare tutti e scambiarsi gli auguri da tutti chiamata "la". Un'usanza che nella città di Avellino, ma anche in svariati comuni irpini, si sta consolidando da diversi anni, pausa pandemia a parte. E non è un caso che già dallo scorso anno il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha inteso istituire la limitazionecircolazione veicolare nelle zone

Tra gli ultimi acquisti per ilnatalizio e lo shopping per i regali sotto l'albero la provincia di Varese si anima il ...piva della Vigilia " Tutte le informazioni CASTIGLIONE OLONA -...Nelle nostre case non si fa che pensare come fare il, il presepe, l'albero e l'alberello,la mezzanotte per mettere il bambinello, il bue e l'asinello. Quanti regali, è arrivato ...Macerata, 23 dicembre 2023 – Non sarà un bianco Natale, ma i gestori degli impianti sciistici delle Marche hanno pensato comunque a tante attività per fare festa in montagna. In attesa che scendano un ...Un Natale con l’ansia per il nuovo boom di contagi da Covid-19. È quello che ci apprestiamo a festeggiare sulla base delle previsioni degli addetti ai lavori, che già qualche settimana fa parlavano di ...