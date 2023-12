Asiago | troppo freddo per alcoltest | etilometro non è attendibile Assolto automobilista

(Di domenica 24 dicembre 2023)perché l’alnon è. È quanto accaduto ad, in Veneto, dove un 26enne nel febbraio del 2019 era stato fermato dopo aver perso il controllo dell’auto del padre ed essersi schiantato contro ad una colonnina di smistamento del sistema gas metano. La vicenda è stata ricostruita da Il Corriere del Veneto. Il giovane, dopo l’incidente, era stato sottoposto all’, ma è statoperché l’a -6,9 gradi non è stato ritenuto affidabile. Questo è quello che in sostanza dicono le motivazioni depositate nei giorni scorsi in merito all’assoluzione dell’asiaghese, difeso dall’avvocato Giuseppe Viggiani. Lo strumento di misurazione dell’alcol, pur essendo omologato e sottoposto regolarmente alle dovute ...

Questa è in sostanza il senso delle motivazioni che sono state depositate qualche giorno fa sul singolare caso che ha visto come protagonista un ragazzo di 26 anni di, difeso in aula dall'...... perché contieneburro e il risultato non è così croccante. Il segreto per una riuscita ... Per la preparazione dei knödel, un formaggio utilizzato di frequente è l'DOP , prodotto dal ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L’etilometro funziona da 0 a 40 gradi: con temperature sotto lo zero non viene ritenuto affidabile ...