Ascolti TV | Sabato 23 dicembre 2023 Ballando va forte con la finale 3 | 85 mln – 29 2% GF lontano 2 mln – 15 6%

(Di domenica 24 dicembre 2023) Milly Carlucci -con le StelleNella serata di ieri,23, su Rai1 – dalle 21:28 all’1:39 – ladiCon Le Stelle ha conquistato 3.849.000 spettatori pari al 29.2% (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:23, a 4.356.000 e il 23.8%). Su Canale5 – dalle 21:40 all’1:31 – Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.037.000 spettatori con uno share del 15.6% (Night: 857.000 – 15.8%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 871.000 spettatori con il 4.7% mentre F.B.I. International raggiunge 893.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Il Grinch ha radunato 1.114.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 790.000 spettatori e il 4.7% (presentazione a 576.000 e il 3.1%). Su Rete4 Non Ci Resta Che Piangere ...

L'ultima edizione di Tu sì que vales è stata un successo in termini die di critica. È uno dei programmi più forti di Canale 5: merito dei concorrenti, senza ...che andrà in onda ilsera ...Oltre il 50% di share ilsera sommando glidi Tu si que vales e Ballando 'Il 48% di share ottenuto da Ciao Darwin e The Voice Kids ' è stato superato solo ilda Tu si que vales ...Gli ascolti tv di sabato 23 dicembre 2023: chi ha vinto la sfida tra Rai Uno con la finale di Ballando con le stelle e Grande Fratello, andato in ...Sabato 23 dicembre va in onda l’attesissima finale di Ballando con le stelle. Rai 1 si tinge della sfida tra Vip più amata della televisione e danza con i propri beniamini al ritmo di salsa. Mediaset ...