Ascolti TV | Sabato 23 dicembre 2023 Ballando va forte con la finale 3 | 85 mln – 29 2% GF lontano 2 mln – 15 6%

(Di domenica 24 dicembre 2023) Milly Carlucci -con le StelleNella serata di ieri,23, su Rai1 – dalle 21:28 all’1:39 – ladiCon Le Stelle ha conquistato 3.849.000 spettatori pari al 29.2% (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:23, a 4.356.000 e il 23.8%). Qui i dati delladello scorso anno. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1:31 – Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.037.000 spettatori con uno share del 15.6% (Night: 857.000 – 15.8%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 871.000 spettatori con il 4.7% mentre F.B.I. International raggiunge 893.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Il Grinch ha radunato 1.114.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 790.000 spettatori e il 4.7% (presentazione a ...

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera sabato 23 dicembre 2023 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv sabato 23 dicembre 2023 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Domani è la Vigilia di Natale e siamo nel ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv sabato 23 dicembre 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

Marco Zonetti per Dagospia wanda nara vince ballando con le stelle 2 GliTv e i dati Auditel di23 dicembre 2023 vedono, in prima serata, la finale della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle su Rai1 battersi contro la puntata numero 28 ...... scese in campo alle 12:30 delaccompagnate dalla voce di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin. Il presente report include sia gliDazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti ...La gara del Bentegodi, giocata alle 18 nei giorni frenetici che hanno preceduto il Natale, ha visto alla visione appena 116.147 abbonati ...Chi ha vinto tra il Grande Fratello e la finale di Ballando I dati auditel di ieri sera Ultima puntata di Ballando con le stelle ieri sera, 23 dicembre, ...