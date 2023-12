ASCOLTI TV 23 DICEMBRE 2023 | LA FINALE DI BALLANDO VOLA AL 29 | 2% CON BLACKOUT DI 10 MINUTI E DOPPIA IL GRANDE FRATELLO 15 | 6% | IL GRINCH 6 | 3% | VERISSIMO 20 | 6%+16 | 1% | ITALIA SÌ 12 | 3%+14 | 7%

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 24 dicembre 2023)TV 23· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3183 36.80 PT – 7128 24 H – 3272 37.82 PT – 7036 Il Caffè – 137 7.50Tg1 – 984 20.20UnoMattina in Famiglia – 1150 21.30 + 987 20.20Buongiorno Benessere – 933 19.30Concerto di Natale dalla Camera– xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Bianca – 1427 11.12Passaggio a Nord-Ovest – 1089 9.66A Sua Immagine – 847 8.35 + 824 8.13Sì! – 1291 12.25 + 1781 14.73Reazione a Catena – 2654 19.35Reazione a Catena – 3644 23.09Tg1 – xTutti in Pista – 4356 23.78Con Le Stelle – 3849 29.20Comm. – xGiovani – xOver – xMilleunlibro (01:44) – x Prima Pagina – 472 18.70Tg5 – 1292 25.10X-Style – 720 13.50Patagonia: La Vita ai Confini del Mondo – 560 11.40Viaggiatori: Uno Sguardo sul Mondo – 499 ...